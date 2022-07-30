Попри намагання нинішнього керівництва Росії відродити "імперію зла", їхні наміри зазнають поразки.

Російське керівництво намагається відродити "імперію зла", але ці спроби зазнають невдачі.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час церемонії надання військовій базі, де дислокуються сили США, назви "Табір Костюшко", пише RMF24.

Він назвав президента США Рональда Рейгана (1981-1989 рр., - УНІАН) дуже важливою фігурою в історії.

"Сполучені Штати призвели до зникнення "імперії зла" наприкінці 1980-х років. Завдяки президенту Рейгану, а також за великої участі Папи-поляка, сьогодні святого Івана Павла ІІ, "імперія зла" припинила своє існування", - зазначив Блащак.

Польський міністр наголосив, що попри намагання нинішнього керівництва Росії відродити "імперію зла", їхні наміри це зробити зазнають поразки.

"Сьогодні ми спостерігаємо спроби відродження цієї імперії, "імперії зла" правителями Кремля, сьогоднішніми правителями Кремля. І ми переконані, що на основі співпраці, як частини Північноатлантичного альянсу, але також і на основі тісної польсько-американської співпраці, всі спроби відтворити "імперію зла" зазнають поразки", - сказав Блащак.

Вторгнення РФ в Україну

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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