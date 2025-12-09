Автор статті висміює європейських лідерів за недостатню участь в спробах закінчити війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп зробив репост статті New York Post, написаної автором статей для Wall Street Journal і наукововим співробітником Інституту досліджень зовнішньої політики Домініком Гріном з назвою "Імпотентні європейці можуть тільки злитися, коли Трамп справедливо усуває їх від української угоди". Ймовірно, думки автора статті Трампу сподобалися, оскільки він в соцмережі Truth Social вказав її.

Примітно, що Грін висміює в статті поведінку європейців щодо спроб США закінчити війну в Україні:

"Сполучені Штати будуть посередником у діалозі між Росією і НАТО, щоб розрядити східний фронт НАТО, що дозволить європейцям повернутися до важливих справ, таких як наповнення заварним кремом сніданкових тістечок і робота 35 годин на тиждень".

Також Грін висловив думку, що "європейці воліють ризикнути війною на умовах Путіна, ніж миром на умовах Трампа".

Зокрема, він процитував слова президента Франції Еммануеля Макрона, що США "зрадять" Україну, поступившись територією без надання достатніх гарантій безпеки.

"Маленький Еммануель був першим, хто в 2022 році побіг до Москви і благав Путіна про помилування", - іронічно написав Грін.

Ще автор згадав й слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з порадою для президента України Володимира Зеленського бути "надзвичайно обережним".

"Він сказав, що Віткофф, Рубіо і Кушнер "грають в ігри як з вами, так і з нами". Фрідріху, це називається дипломатія", - йдеться в статті Гріна.

Також він звинувачує лідерів європейських країн в тому, що вони хочуть продовження війни в Україні, тоді як США, навпаки, намагаються її закінчити.

"Європейці – це пацифісти, які хочуть продовжити війну, воїни без мечів, стратеги, які не мають уявлення про війну, і союзники, які змовилися і глузують зі свого американського покровителя і захисника, коли той намагається закінчити війну, яку їхня марнославність допомогла розпочати", - підкреслює автор.

Ще Грін порівнює в своїй статті європейців з дітьми, які прагнуть уникнути наслідків своєї незрілості.

"Як діти, європейці сподіваються уникнути наслідків своєї незрілості, тупаючи ногами, бо дорослі не справедливі, і простягаючи руки за додатковими кишеньковими грошима", - пише автор.

Примітно, що пізніше на прес-конференції очільник Білого дому заявив, що Європа, на його думку, рухається "в неправильному напрямку" та порадив їй бути обережною.

"Ми хочемо зберегти Європу. Але Європа рухається в неправильному напрямку. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінилася", - сказав президент США.

Також на прес-конференції Трамп знову згадав війну в Україні у вже звичному ключі, що якби він на той момент став президентом, а не Джо Байден, то повномасштабного російського вторгнення не сталося б.

При цьому, він не втратив можливості нагадати, що саме він надав Україні "Джавеліни".

"Байден дав Україні 350 мільярдів доларів. Знаєте, що я їм дав? Нічого. Ну, я їм спочатку дав "Джавеліни", щоб вони підбили танки", - сказав Трамп.

"Мирний план" США щодо закінчення війни в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер вважає, що очільник Білого дому знає, як натиснути на Україну і Росію, щоб змусити сторони укласти мирну угоду. Вітакер заявив, що налаштований оптимістично стосовно завершення війни в Україні. Водночас, він не виключив, що в певний момент Трамп може вирішити, що домогтися угоди про мир неможливо. Через це, за словами Вітакера, США можуть взагалі вийти з мирного процесу.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський висловив думку, що американський лідер хоче закінчити війну в Україні. При чому, президент України зазначив, що у європейців думки різні з цього приводу. Зеленський не називаючи конкретні країни вказав, що є проросійські європейці, які блокують Україну, але є й ті, хто вірить в США. Зеленський підкреслив, що вважає Америку сильним партнером, хоча у Трампа й інше бачення завершення війни в Україні. Президент України додав, що для його країни дуже важливо, щоб після закінчення війни не було ризику повторення ситуації.

