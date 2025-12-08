За словами Вітакера, президент США може вийти з мирного процесу, якщо вирішить, що домогтися угоди неможливо.

Президент США Дональд Трамп розуміє, як натиснути на Україну і Росію, щоб змусити сторони укласти мирну угоду. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі Fox News.

"Я думаю, що ми досягаємо значного прогресу. Водночас для цього потрібні обидві сторони. Президент Трамп знає, як чинити тиск на росіян і українців, щоб змусити їх укласти цю угоду і продовжувати просуватися вперед. І, знаєте, я налаштований оптимістично. Я сповнений надії", - заявив він.

Постпред США при НАТО додав, що Вашингтон домагається прогресу у врегулюванні війни. За його словами, спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер допомагають Україні та Росії виробити багатоступеневу і складну угоду.

Крім того, Вітакер заявив, що в певний момент Трамп може вирішити, що домогтися угоди про мир неможливо. Він попередив, що в такому разі президент США може вийти з мирного процесу.

Трамп розкритикував Зеленського через "мирний план" США - що відомо

Раніше президент США Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що український лідер нібито досі не ознайомився з американським "мирним планом". Він додав, що розчарований цим.

Трамп запевнив, що Росія нібито згодна прийняти мирну угоду, і команді Зеленського вона "подобається".

