Трамп точно хоче закінчити війну: Зеленський про мирні переговори

Зеленський наголосив на вагомості продовження програми PURL, адже це можливість купувати у США ту зброю, якої немає у європейців.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп точно хоче закінчити війну в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо того, чи довіряє він американцям в ході переговорів, адже європейці кажуть, що не дуже.

"Європейці всі по-різному кажуть, скажу чесно. Багато європейців - багато думок… Є деякі проросійські європейці, які блокують Україну. А є дуже проамериканські, вірять в Америку", - зазначив він.

Відео дня

Глава держави зауважив, що США - це сильний партнер. "Президент Трамп точно хоче закінчити війну. І це факт. Так, у нього своє бачення. А ми тут живемо всередині, ми бачимо деталі, нюанси, набагато глибше це сприймаємо, бо це наша Батьківщина. А що я бачу зараз в переговорній групі? Я бачу, як дуже старається Джаред, вони працюють з Віткоффом", - сказав Зеленський.

Він додав, що переговорників є багато, і він бачить, що вони хочуть, аби війна закінчилася. "Це не гра з боку США", - зазначив президент і наголосив, що для вас важливо, на яких саме засадах йдеться про закінчення війни, аби не було ризику її повторення, адже "Росії ми не віримо".

Співпраця з США щодо програми PURL

Крім того, на запитання щодо того, чи влаштує Україну та європейців варіант, якщо США усунуться від переговорного процесу щодо російсько-української війни, але продовжать постачати зброю за програмою PURL, Зеленський висловив думку, що такий варіант їх не влаштовує.

"Європейці - сильні наші партнери, але PURL - це можливість купувати у Америки. Саме ту зброю, якої у європейців, на жаль, немає. І тому ми повинні це продовжувати у будь-якому випадку", - сказав він.

На думку Зеленського, Штати будуть відкриті для цієї програми, адже вони заробляють гроші, і їхній сучасній політиці підходить те, що вони підтримують Україну, хоч і не безкоштовно.

"PURL працює. Ми купуємо ППО передусім, це важливо сьогодні. До речі, хочу подякувати Марку Рютте, що він нагадав всім лідерам - знаходьте додаткові гроші, бо нам потрібно на рік 15 мільярдів на програму PURL… А на цей рік нам ще не вистачає десь 800 мільйонів. А не вистачало півтора мільярда. Але сьогодні Нідерланди, ми їм вдячні за позитивне рішення щодо програми, - вони виділили 700 мільйонів… Тому розраховуємо на Сполучені Штати Америки, боремося, шукаємо гроші на PURL, працюємо разом з усіма", - підкреслив глава держави.

Мирні переговори - більше новин

Як повідомлялося, раніше Трамп, відповідаючи про запитання про наступний крок у переговорах України та Росії щодо закінчення війни, розкритикував Зеленського, заявивши, що український президент начебто досі не ознайомився з мирним планом Штатів.

Водночас президент США зазначив, що Росія нібито згодна прийняти мирну угоду, і команді Зеленського угода "подобається", але чи згоден сам Зеленський, - він не знає.

Вас також можуть зацікавити новини: