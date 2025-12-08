Він зауважив, що із задоволенням зустрінеться з президентом Польщі.

Президент України Володимир Зеленський назвав умову свого візиту до Польщі. Про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо того, чому на зустріч в Лондоні не запросили польского лідера, а також щодо перспективи його зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

"У другій частині сьогоднішньої зустрічі у нас була VTC, тобто онлайн-зустріч з лідерами. Польща була присутня. Був міністр Сікорський. І зазвичай в Коаліції охочих у нас завжди є Польща… Зазвичай це прем'єр-міністр Польщі, тому що він завжди був в Коаліції охочих", - сказав він.

Стосовно президента Польщі Зеленський зауважив, що із задоволенням зустрінеться з ним.

"Я йому це сказав по телефону, я його запросив і сказав: "Обирайте, будь ласка, дату"", - розповів голова держави.

Зеленський додав, що Україна поважає Польщу й вдячна їй за те, що прихистила українців та допомагає.

"Президент Польщі, своєю чергою, - нещодавно я чув сигнал в медіа, що він мене запросив. Напевно, для того, щоб я приїхав, мені потрібна дата. І тоді, якщо президент офіційно, неофіційно, як він хоче, запросить і запропонує дату, безумовно, я приїду з офіційним візитом до Польщі. Для мене це важливо", - сказав президент.

Сікорський вважає, що президенти України та Польщі ухиляються від зустрічі один з одним

Як повідомлялося, раніше очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що президенти України та Польщі ухиляються від зустрічі один з одним. Голова МЗС Польщі розкритикував їх обох.

Він, зокрема, зазначив, що у Зеленського "корона з голови не впала б, якби, проїжджаючи через Польщу, він попросив про візит до Президентського палацу".

На зауваження журналіста, що за правилами дипломатії новообраний президент відвідує "старшого" колегу, а не навпаки, Сікорський відповів, що в умовах війни діють свої правила.

