За словами президента, Китай допоміг Росії у цій війні.

Китаю немає серед гарантів безпеки України, бо в цій війні він допомагав Росії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

За його словами, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку.

"По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів. Третє: тут питання навіть не про військовослужбовців, які там присутні. Мова йде про Будапештський меморандум. Китай був серед підписантів, вони не зробили нічого, коли був окупований Крим", - сказав президент України.

Зеленський підкреслив, що Україні не потрібні гаранти, які не допомагають і не допомагали в той момент, коли нам дійсно це було потрібно після 24 лютого 2022 року.

"Саме тому нам потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові нам допомогти", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, РФ намагається затягнути Китай на окуповані території України. Зокрема країна-агресор планує відкрити спеціальну школу для дітей з Китаю на окупованих українських землях. NV, посилаючись на інформацію, отриману від дослідників Східної правозахисної групи, зазначало, що Росія і Китай хочуть створити китайській освітній "анклав" на території окупованої Луганщини.

Зокрема повідомляється, що китайці можуть побудувати школу на 300 місць в одному із районів Луганської області. Повідомляється, що китайські "активісти" вже займаються питаннями реєстрації відповідної юридичної особи в Росії та через російський Фонд розвитку територій підшукують приміщення для розміщення свого навчального центру.

