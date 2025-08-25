'Позиція чітка': Китай відповів, чи відправить миротворців в Україну

Раніше ЗМІ про готовність Китаю взяти участь у міжнародній миротворчій місії в Україні.

Китай не планує відправляти миротворців до України. Позиція країни щодо цього незмінна та чітка. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь у коментарі Global Times.

Представник МЗС прокоментував інформацію німецького видання Die Welt, що дипломатичні представники окремих країн ЄС заявляли про готовність Китаю взяти участь у міжнародній миротворчій місії в Україні.

"Повідомлення про те, що Китай обговорює миротворчу місію в Україні, повністю не відповідають дійсності. Наша позиція є чіткою та послідовною", - заявив Ґо Цзякунь.

Як повідомляв УНІАН, раніше західні ЗМІ з посиланням на неназваних дипломатів писали, що Китай заявив про свою готовність відправити війська в Україну в рамках миротворчої місії.

Водночас вони підкреслили, що Пекін буде готовий зробити це тільки "якщо миротворчі сили будуть розміщені на основі мандата Організації Об'єднаних Націй (ООН)".

