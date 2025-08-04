Туреччина передусім захищає власні інтереси.

Туреччина передусім захищає власні інтереси, тому не варто очікувати, що вона різко змінить свою позицію і буде тиснути на Росію у мирних переговорах про завершення війни в Україні. Однак у такій нейтральній позиції є і певні переваги, розповів посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю для РБК-Україна.

"У Туреччині все чудово розуміють, можливо, по-своєму. Наше завдання – доносити їм свою позицію та пояснювати певні моменти. Але ми маємо бути реалістами: Туреччина передусім захищає власні інтереси. Тому не варто мати до неї нереалістичних очікувань. Щодо її нейтральності в переговорному процесі, вони поки що повністю виконують функцію фасилітатора", - зазначив він.

Посол пояснив: саме балансування між підтримкою суверенітету України з одного боку та відкритим тиском на Росію з іншого дозволяють Туреччині виступати переговорним майданчиком.

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"Країни Європи, які майже повністю підтримують Україну, Росія вже не сприймає як можливий майданчик для дипломатичних переговорів. Туреччина, завдяки своїй позиції – десь крок назустріч нам, десь крок назустріч росіянам – отримала можливість бути таким майданчиком. Це важливо для всіх, і для нас теж. Рано чи пізно нам потрібно буде домовлятися, а для цього необхідно спілкуватися", - зауважив він.

Джелял також наголосив, що зустрічі у Стамбулі були корисними, адже було досягнуто домовленостей про важливі речі, зокрема, обмін військовополоненими.

"Гуманітарний трек – це можливість звільняти наших людей і водночас підтримувати зацікавленість у стамбульському процесі, поки немає суттєвого прогресу щодо головної теми – перемир'я. Це як підігрівати духовку, щоб у потрібний момент запекти страву. Стамбульський процес у нинішньому вигляді якраз дозволяє підтримувати ситуацію в готовності".

Джелял наголосив, що потрібно лише змусити росіян змінити свою позицію - через підтримку Сил оборони та санкції проти РФ. А президент США і Ердоган потрібні як "авторитетні свідки розмови та гаранти того, про що буде досягнуто домовленостей".

Переговори у Туреччині

Нагадаємо, що 23 липня в турецькому Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та РФ. Секретар РНБО Рустем Умеров за підсумками зустрічі розповів, що Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів за участю президента Туреччини Реджепа Ердогана та очільника Вашингтона Дональда Трампа. Він зазначив, що українська сторона також заявила про готовність до припинення вогню.

Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна і Росія можуть домовитися про припинення вогню незабаром. Він підкреслив, що підписання мирної угоди може відбутися в Туреччині.

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