За словами прем'єр-міністра Британії, у Женеві досягнуто прогресу щодо переговорів із завершення війни в Україні.

Глава британського уряду Кір Стармер прокоментував переговори про мир в Україні. Як передає Тelegraph, Стармер наголосив, що першорядне значення в поточних переговорах повинні мати два визначення - "справедливий" і "міцний".

У спілкуванні з пресою Стармер сказав, що сподівається на прогрес під час переговорів у Женеві.

Представник Лондона пояснив, що в процесі переговорів про мирний план для України всі повністю зосереджені на справедливому і міцному мирі, який у результаті слід отримати. Стармер додав:

"Обидва ці слова (міцний і справедливий - ред.) мають значення. Питання, що стосуються України, мають вирішуватися Україною. (Угода) має бути довгостроковою і стійкою."

Разом з тим Стармер підкреслив, що попереду велика робота.

У мирному плані щодо України очікуються зміни

Раніше УНІАН передавав слова держсекретаря США Марка Рубіо, який заявляв про внесення певних змін до "мирного плану" США. Передбачається, що йдеться про зміни на основі пропозицій України.

Представники Києва, які обговорювали з делегацією США план завершення війни в Україні, повертаються з Женеви. Президент Зеленський анонсував подальші кроки.

