Механізми ОБСЄ та ООН, які раніше були застосовані, показали свою неефективність.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) скептично ставиться до ідеї відправки миротворців ООН в Україну. Про це речник МЗС Георгій Тихий заявив під час брифінгу.

"Те, що стосується миротворчої місії - це гіпотетична розмова станом на зараз", - сказав Тихий.

Він нагадав, що очільник МЗС Андрій Сибіга раніше зазначав, що механізми ОБСЄ та ООН, які раніше були застосовані для того, щоб моніторити, наприклад, режим припинення вогню або інші елементи досягнення миру в Україні, вже показали свою неефективність.

Відео дня

"Тому ми ставимося скептично до застосування механізмів ООН і ОБСЄ в рамках мирного врегулювання або режиму припинення вогню. І міністр часто наголошує, що потрібно шукати альтернативні механізми, щонайменше, коли йдеться про режим припинення вогню", - пояснив речник МЗС.

Миротворці ООН в Україні

Як повідомляв УНІАН, голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок допустила розгортання миротворчих сил ООН в Україні для контролю за дотриманням режиму припинення вогню в разі можливого перемир'я з Росією.

За словами Бербок, для розгортання миротворчих сил в Україні треба, щоб це підтримала більшість країн-членів ООН. Вона підкреслила, що іноземний контингент необхідний для забезпечення стійкого миру.

Вас також можуть зацікавити новини: