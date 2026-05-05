Трамп залишив Німеччину без ракетного 'щита' від РФ, – Politico

Берлін розглядає варіант модернізації власних ракет.

Захист Німеччини опинився під загрозою через рішення президента США вивести частину військ. План розміщення американських далекобійних ракет, які мали стати "щитом" проти Москви, фактично скасовано, повідомляє Politico.

Йдеться про те, що Трамп відкинув тисячі американських військових з Німеччини, під скорочення потрапили саме ті спецпідрозділи, що мали розгорнути крилаті ракети Tomahawk. Ці системи вважалися ключовим інструментом стримування Кремля.

"Рішення адміністрації США не розміщувати крилаті ракети в Німеччині є небезпечним", – сказав Метін Хакверді, високопоставлений депутат німецького парламенту.

На його думку, "це створює прогалину в стримуванні НАТО проти Росії".

Ситуація критична, оскільки європейські країни наразі не мають зброї, здатної наносити удари такої дальності. За наявними даними, Tomahawk дозволяли б силам НАТО бити на відстань до 1600 кілометрів, що є прямою відповіддю на російські "Іскандери" у Калінінграді.

Канцлер Фрідріх Мерц також визнав складність ситуації. На вихідних він зазначив:

"Як я бачу на даний момент, об'єктивно майже немає можливості з боку США надати такі системи озброєння".

Зараз, як повідомляє ЗМІ, Берлін розглядає три варіанти порятунку: модернізацію власних ракет Taurus до версії Neo, закупівлю американських систем або створення нової загальноєвропейської ракети. Проте, як зазначають експерти, жоден із цих варіантів не спрацює швидко.

"Neo, ймовірно, збільшить дальність приблизно до 1000 кілометрів, але буде доступний лише після 2030 року", – пояснив науковий співробітник Ослоського ядерного проєкту Фабіан Гоффман.

На думку фахівців, така непідготовленість робить Європу вразливою до шантажу з боку Москви.

"Справжня загроза європейській безпеці – це не ворожа Америка, а власна неуважність і некомпетентність Європи", - підкреслив Гоффман у соцмережах.

Пентагон змінює дислокацію

Раніше УНІАН писав, що США вже почали виводити свої війська з німецького міста Вільсек. Речник Пентагону зазначив, що процес переїзду військових та їхніх сімей планується завершити протягом 6-12 місяців. Хоча базу не закриють повністю, кількість особового складу на ній скоротиться до 5–8 тисяч осіб.

Для місцевої влади це рішення стало справжнім шоком. Мер міста відверто заявив, що "такий крок стане серйозним ударом по місту з населенням 6,5 тисяч". За його словами, американські гроші є фундаментом економіки цього куточка Баварії.

Раніше, у Польщі не виключили, що США можуть перекинути частину військ, які виводять із Німеччини, на польську територію, хоча остаточного рішення Пентагону поки немає.

Польська влада підтвердила переговори з Вашингтоном щодо збільшення американської військової присутності в країні.

