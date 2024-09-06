"Золота Корона" була останнім сервісом, що дає змогу переказувати гроші між цими країнами.

Через санкції Сполучених Штатів Америки Молдова перестала приймати грошові перекази з РФ через російську платіжну систему "Золота корона".

Як пише The Moscow Times, банки країни призупинили таку послугу на невизначений період. За даними росЗМІ, "Золота Корона" була останнім сервісом, що давав змогу переказувати гроші між цими країнами. Раніше перестали працювати перекази через "Юністрім" і "Контакт".

"Eurocreditbank уточнює, що грошові перекази були припинені у зв'язку з необхідними операційними коригуваннями, кредитна організація підкреслила, що докладає всіх зусиль для відновлення переказів. Раніше переказ через "Золоту Корону" можна було отримати у відділеннях банків Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank і Energbank", - ідеться в повідомленні. Відео дня

Зазначається, що 23 серпня американське Міністерство фінансів запровадило санкції проти російських фінансових компаній "Атол", "Діасофт" і Центр фінансових технологій. "Із ЦФТ тісно пов'язана "Золота корона". При цьому саму платіжну систему до санкційного реєстру не внесли", - йдеться в публікації.

Тоді, за інформацією журналістів, практично відразу кілька грузинських банків, зокрема один із найбільших Bank of Georgia, припинили співпрацю з цією системою. Аналогічне рішення ухвалили казахстанські Freedom Bank, "Банк ЦентрКредит", "Народний банк" і "Євразійський банк". Однак пізніше в Грузії перекази через платіжну систему відновили. Так вчинила і частина казахстанських кредитних організацій.

Санкції проти Росії

Раніше повідомлялося, що великий банк Киргизстану MBank раніше призупинив грошові перекази через російські банки.

Цієї весни австрійський Райффайзен Банк, який продовжує працювати в Росії, повідомив про введення низки обмежень для клієнтів.

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