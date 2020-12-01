Румунська влада уявлення не має, хто стоїть за установкою стовпа.

У місті П'ятра-Нямц на півночі Румунії виявили дивний металевий моноліт, схожий на той, який нещодавно зник в американському штаті Юта.

Читайте такожМайже в ідеальному стані: в Помпеях знайшли останки раба та його пана (фото 18+)Про це пише Daily Mail.

Обеліск з'явився на пагорбі Батка-Доамней в місці археологічних розкопок поблизу стародавньої Петродавсько-Дакійської фортеці, спорудженої між 82 роком до н.е. і 106 роком н. е. Висота моноліту – майже 4 метри.

Румунська влада уявлення не має, хто стоїть за установкою стовпа.

Таємничий моноліт у США: передісторія

У пустелі американського штату Юта 18 листопада знайшли схожий металевий моноліт висотою 3 метри.

Один з пілотів, які його виявили, припустив, що це робота якогось художника нової хвилі або шанувальника фільму «Космічна одіссея 2001 року» Стенлі Кубрика 1968 року.

Через десять днів таємничий об'єкт раптово зник, хто його прибрав, невідомо.

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Автор: Катерина Шварц