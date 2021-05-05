До МЗС Франції викликали посла РФ Олексія Мєшкова.

Франція засудила введення Російською Федерацією санкцій відносно високопоставлених європейських чиновників.

Читайте такожУ Білорусі четверо довірених осіб Тихановської отримали тюремні вирокиПро це повідомляється на сайті французького МЗС.

До МЗС викликали посла РФ Олексія Мєшкова.

Йому висловили занепокоєння після нещодавнього затвердження указу щодо набору на службу місцевих працівників дипломатичних представництв та закликали Росію не імплементувати його

"Ми рішуче засуджуємо заходи, оголошені в п'ятницю, 30 квітня, російською владою проти кількох європейських чиновників, включаючи президента Європарламенту, віце-президента Європейської комісії пані Юрову та депутата французького парламенту Жака Мера. Ми повторюємо нашу із ними солідарність та підтримку", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялося, що Росія заборонила в'їзд восьми громадянам країн Євросоюзу.

У список увійшли голова Національної ради Латвійської Республіки з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш, директор Центру державної мови Латвійської Республіки Маріс Балтиньш, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер, керівник прокуратури Берліна (ФРН) Йорг Раупах, голова Європейського парламенту Давид Марія Сассолі, керівник Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Королівства Швеція Оса Скотт, голова Мовного департаменту Естонської Республіки Ільмар Томуск, заступник голови Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності Віра Юрова.

Європейський союз висловив протест послу Російської Федерації Володимиру Чижову у зв'язку з введенням санкцій відносно високопоставлених європейських чиновників.

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Автор: Людмила Жерновська