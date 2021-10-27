Колишні працівники сім'ї директора Facebook піддавалися образам і регулярно працювали понаднормово без оплати.

Двоє колишніх працівників сім'ї засновника і директора компанії Facebook Марка Цукерберга подали на нього і його дружину до суду через дискримінацію, сексуальні домагання і невиплати зарплати.

Про це повідомляє Bussiness Insider.

Позивачі Міа Кінг і неназваний чоловік, який виступає під ім'ям Джон Доу, звернулися до Верховного суду округу Сан-Франциско ще минулого місяця.

Кінг - темношкіра представниця ЛГБТ-спільноти. З травня 2018 року по лютий 2019 року вона працювала в компанії Limitless Specialty Services LLC, що надавала послуги безпеки для Цукерберга і його дружини Прісцилли Чан.

Жінка стверджує, що за час роботи вона багаторазово піддавалася образам з боку колег - її називали "гетто", "с*кою" і "п*здою", а також робили недоречні зауваження щодо її грудей. Крім того, її примушували працювати понаднормово і не оплачували надурочні.

Доу називає себе відкритим геєм. З січня 2017 року по березень 2019 року він працював завгоспом у Цукерберга і Чан. Чоловік скаржиться, що він теж був змушений працювати понад 40 годин на тиждень і понад 8 годин на добу (одного разу він працював 17 годин), не отримуючи за це належної оплати.

Позивач стверджує, що страждає на епілепсію і такі умови праці погіршили його стан. Також, за словами Доу, він піддавався сексуальним домаганням і образам на ґрунті сексуальної орієнтації під час роботи.

Читайте такожУ Facebook знайшли мільйони вільних від загальних правил VIP-користувачів-Wall Street JournalОфіційний представник сім'ї Чан-Цукерберг Бен ЛаБолт, коментуючи позов, зазначив, що окремі багатотижневі розслідування не змогли підтвердити ці звинувачення.

"Будь-яка скарга в наш відділ кадрів серйозно вивчається, розслідується і розглядається", - запевнив ЛаБолт, додавши, що такі звинувачення зазнають невдачі.

Це вже не перший скандал з Марком Цукербергом. Як вже повідомляв УНІАН, раніше колишня працівниця Facebook Френсіс Хоуген звинуватила компанію у заохоченні "мови ненависті" і назвала її небезпечною для підлітків.

Автор: Станіслав Кожемякін