Facebook зрозумів, що якщо вони змінять алгоритм, щоб бути безпечнішими, люди проводитимуть менше часу на сайті, а соцмережа зароблятиме менше грошей.

Соціальна мережа Facebook заохочує мову ненависті з метою отримання прибутку.

Про це в ефірі шоу "60 Minutes" на CBS News розповіла інформатор Френсіс Хоуген, яка раніше передала документи Facebook виданню The Wall Street Journal та подала скарги до федеральних правоохоронних органів. У скаргах йдеться, що власне дослідження Facebook показує, що соцмережа посилює ненависть, дезінформацію та політичні заворушення, але компанія приховує те, що їй відомо.

Хоуген описала соцмережу як таку, що настільки віддану оптимізації продуктів, що вона охопила алгоритми, які підсилюють мову ворожнечі.

За її словами, свого часу, працюючи в Facebook вона бачила, "конфлікт інтересів між тим, що було корисним для громадськості, і тим, що було добре для Facebook. І Facebook знову і знову вирішував оптимізувати свої інтереси, наприклад, заробляти більше грошей".

Протягом 15 років вона працювала в таких компаніях, як Google і Pinterest, але "в Facebook було значно гірше" через бажання компанії ставити прибуток вище добробуту користувачів.

В одному внутрішньому документі Facebook, опублікованому Хоуген, йдеться: "За нашими оцінками, ми можемо вжити заходів лише в 3-5% випадків ненависті та приблизно в 0,6% випадків V&I [насильство і підбурювання] в Facebook".

Ведучий програми Скот Пеллі нагадав, що в іншому документі, оприлюдненому Хоуген зазначалося, що соцмережа має докази з різних джерел, що мова ненависті, політичні висловлювання і дезінформація в Facebook впливають на спільноти по всьому світу.

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"Коли ми живемо в інформаційному середовищі, сповненому гнівного, ненависного, поляризуючого вмісту, це підриває нашу громадянську довіру, підриває нашу віру один в одного, руйнує нашу здатність хотіти піклуватися один про одного. Версія Facebook, що існує сьогодні, це розриває наше суспільство і викликає етнічне насильство у всьому світі", - відповіла Хоуген.

За її словами, проблема полягає в алгоритмах соцмережі, які регулюють те, що користувачі бачать на платформі. У Facebook є тисячі варіантів, які він може вам показати, але соцмережа обирає, що показати з цих варіантів на основі типу вмісту, з яким користувач найбільше слідкував у минулому. Ці алгоритми мають на меті сприяти залученню аудиторії, і компанія виявила, що найкраще залучення - це те, що вселяє користувачам страх і ненависть.

"Легше надихнути людей на гнів, ніж на інші емоції", - сказав Хоуген.

За її словами, Facebook зрозумів, що якщо вони змінять алгоритм, щоб бути безпечнішими, люди проводитимуть менше часу на сайті, вони натискатимуть менше оголошень, а соцмережа зароблятиме менше грошей.

Під час виборів у США 2020 року Facebook активно боровся з дезінформацію, але це було тимчасовим явищем, і як тільки вибори закінчилися, соцмережа знову поставила в пріоритет своє зростання над безпекою.

"Facebook заробляє більше грошей, коли ви споживаєте більше контенту. Люди люблять займатися речами, які викликають емоційну реакцію. І чим більшому гніву вони піддаються, тим більше вони взаємодіють і більше споживають", - сказала Хоуген.

Звинувачення проти Facebook

Раніше видання WSJ писало, що в Facebook неодноразово отримували свідчення шкоди соцмережі Instagram для неповнолітніх користувачів.

В одній з внутрішніх презентацій Facebook йдеться, що значна частка підлітків, які озвучують суїцидальні думки, пов'язує це з Instagram (13% відсотків – Великобританії, 6% - в США).

У Facebook прийшли до висновку, що Instagram не завдає шкоди більшості підлітків. Однак особливості цієї соцмережі, які були визначені як найбільш шкідливі, є для неї найважливішими.

Також WSJ розповіла про "VIP-користувачів" Facebook, яких звільнили від деяких правил спільноти. Усього таких привілейованих користувачів нарахували в 2020 році 5,8 мільйона осіб.

За даними видання, соцмережа за допомогою системи XCheck моніторить пости окремих користувачів, серед яких політики, спортсмени, представники шоу-бізнесу і впливові блогери. Крім того, в списку опинилися популярні акаунти, які ведуть від імені тварин.

Контент VIP-користувачів модерується за м'якими правилами, і вони можуть постити контент, який заборонений правилами соцмережі.

У відповідь на серію скандальних публікацій The Wall Street Journal, де критикувався менеджмент і підходи компанії щодо соцмереж Instagram та Facebook, віце-президент Facebook Нік Клегг опублікував колонку, де заявив, що статті WSJ містять "навмисне невірні характеристики" і приписують "кричуще помилкові мотиви керівництву і співробітникам" компанії.

Автор: Олександр Топчій