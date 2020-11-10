Поліцейські не застосовували силу і намагалися заспокоїти протестувальників.

Жителі Єревану, які протестують проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення та увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

Люди виламують двері в кабінети, пише ТАСС.

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Після того, як прем'єр-міністр Нікол Пашинян оголосив про досягнення домовленості про припинення бойових дій в Карабасі, сотні людей стали збиратися на площі Республіки в центрі Єревана, де знаходиться будівля уряду країни.

Поліцейські не застосовували силу і намагалися заспокоїти протестувальників. Частина мітингувальників в цей час закликає також висунутися в бік урядової дачі, де може перебувати Пашинян.

Війна в Нагірному Карабасі: що відомо

Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

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У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

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Автор: Олександр Топчій