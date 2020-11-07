За повідомленнями місцевих ЗМІ жителі міста постійно відчували сильний хімічний запах в цьому районі.

Більше трьох тонн наркотиків знайшли біля міського кладовища в мексиканському місті Каррісаль (штат Сіналоа).

Читайте такожУ Бельгії виявили найбільшу в історії партію наркотиків (фото)Про це повідомила прес-служба Міністерства громадської безпеки в Twitter.

Коробки з метамфенаміном, фентанілом, кокаїном і опіумом виявили силовики в чагарниках за міським кладовищем. За повідомленнями місцевих ЗМІ жителі міста постійно відчували сильний хімічний запах в цьому районі. У зв'язку з цим тривають пошуки нарколабораторії, передає 112.ua.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН