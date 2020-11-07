У Мексиці велику партію наркотиків знайшли на кладовищі \ фото REUTERS
Більше трьох тонн наркотиків знайшли біля міського кладовища в мексиканському місті Каррісаль (штат Сіналоа).
Читайте такожУ Бельгії виявили найбільшу в історії партію наркотиків (фото)Про це повідомила прес-служба Міністерства громадської безпеки в Twitter.
Коробки з метамфенаміном, фентанілом, кокаїном і опіумом виявили силовики в чагарниках за міським кладовищем. За повідомленнями місцевих ЗМІ жителі міста постійно відчували сильний хімічний запах в цьому районі. У зв'язку з цим тривають пошуки нарколабораторії, передає 112.ua.
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