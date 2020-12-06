Кожна третя жінка у світі зазнає домашнього насильства.

Читайте також20-річна зірка Дісней потрапила в поліцію, відгамселивши бойфрендаПро це представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Туреччині Батир Бердикличев повідомив агентству «Анадолу». За його словами, сектор охорони здоров'я відіграє важливу роль у боротьбі з насильством щодо жінок.

Бердикличев повідомив, що кампанія «16 днів активних дій проти гендерного насильства», розпочата ВООЗ 25 листопада, триватиме до 10 грудня.

У цих рамках інституції ВООЗ і ООН організовують інформаційні кампанії для підвищення обізнаності про зростання насильства щодо жінок.

Представник ВООЗ підкреслив, що насильство щодо жінок має місце в усьому світі незалежно від культурних, економічних і релігійних чинників.

«Кожна третя жінка у світі зазнає домашнього насильства», - сказав представник ВООЗ.

Бердикличев послався на дослідження ВООЗ про здоров'я жінок і насильство щодо жінок.

«Дослідження показують, що кількість осіб, які зазнали фізичного чи сексуального насильства з боку чоловіка або коханого, варіюється в районі 15% в Японії та 70% в Ефіопії та Перу», - зазначив він.

Водночас за його словами, рівень насильства з боку партнера в країнах з високим рівнем доходу становить приблизно 23,2%, в регіоні Західної частини Тихого океану - 24,6%, в регіоні Східного Середземномор'я - 37% і в регіоні Південно-Східної Азії - 37,7%.