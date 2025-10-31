Румунія вперше прокоментувала вивід американських військ: їх замінять солдати НАТО

У подальшому країна планує посилити власну обороноздатність, особливо ППО

Після виводу американських військ свою присутність у Румунії посилять війська НАТО. Про це сказала міністерка закордонних справ країни Оана Цою. Вона заявила, що найближчим часом союзники по НАТО, за винятком США, відправлять до Румунії нові війська та обладнання, пише Digi24.

За її словами, зараз обговорюються способи подальшого підвищення оборонної спроможності Румунії з фокусом на протиповітряну оборону.

"До кінця цього року та наступного року ми побачимо посилення присутності НАТО в Румунії, а особливо посилення присутності НАТО в плані здатності втрутитися, якщо Румунія зазнає прямої загрози", – розповіла глава МЗС.

Відео дня

Як зазначило видання, це перша реакція влади Румунії на рішення США вивести війська з Румунії. Заява пролунала після того, як американські війська частково залишили Румунію. У межах двостороннього партнерства у Румунії на ротаційній основі перебували близько 1000 солдат США. Цою запевнила, що це рішення не послабить стратегічне партнерство між Румунією та Сполученими Штатами.

Україно-румунське виробництво дронів: що відомо

Як писав УНІАН, у планах Румунії покращити систему ППО. У тому числі, Румунія планує налагодити на своїй території спільне з Україною виробництво дронів, які можуть виступати перехоплювачами. Їх планують використовувати для власних потреб та надавати союзникам по НАТО. Ц країні заявляли, що це допоможе краще захистити східний фланг НАТО.

Фінансувати завод планується у рамках механізму SAFE. Витрати на проєкт мають досягти 200 мільйонів євро.

