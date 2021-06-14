Литва вітає політику "відчинених дверей" НАТО, але очікує підтвердження цієї політики на сьогоднішньому саміті НАТО у Брюсселі.

Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда вважає, що Організація Північноатлантичного договору (НАТО) має дотриматись обіцянок стосовно України, закріплених у декларації Бухарестського саміту Альянсу, що одного дня Україна стане членом організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Наусєда сказав перед початком саміту за участю голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО.

Трансляція прибуття лідерів Альянсу триває на сайті НАТО.

"Ми також дуже вітаємо політику НАТО "відчинених дверей". Перш за все, беручи до уваги наших сусідів і друзів - Грузію і Україну. Надані нами обіцянки мають бути дотримані. Я хочу нагадати вам, що рішення саміту у Бухаресті у 2008 році щодо країн Східного партнерства було ухвалене", - наголосив Наусєда.

Саміт НАТО у червні

14 червня розпочався саміт НАТО, у ньому беруть участь лише країни-члени Альянсу. Президент Володимир Зеленський розраховував, що на цьогорічному саміті розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

Читайте такожОборона і діалог: у НАТО будуть нарощувати військовий потенціал для протидії Москві

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що країни Альянсу на саміті не ухвалять рішення про надання Україні ПДЧ. Також Кулеба не розуміє, чому на тлі російської агресії Україну не запросили на саміт. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина очікує на адекватне відображення занепокоєнь України щодо безпеки у підсумкових документах саміту.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program - EOP). Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

Зеленський в інтерв`ю Axios, яке у лютому вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. "Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?" - сказав Зеленський.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна повинна отримати ПДЧ в НАТО.

25 лютого генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

5 березня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

6 квітня Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом назвав рух України до членства в Альянсі єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі. У Білому домі заявили, що рішення про членство України в НАТО залежить від усіх країн - членів Альянсу.

7 червня заступник генсека НАТО Мірчі Джоане заявив, що в альянсі поки що немає консенсусу в питанні надання Україні Плану дій для членства.

9 червня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже має всі інструменти для потенційного приєднання до НАТО.

11 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лідери НАТО на саміті мають підтвердити політику "відчинених дверей" для України і Грузії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко