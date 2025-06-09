Рютте підкреслює, що небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні.

Країнам-членам Північноатлантичного Альянсу (НАТО) необхідно критично збільшити потужності протиповітряної та протиракетної оборони. Про це, як пише Reuters, планує заявити генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в лондонському аналітичному центрі Chatham House у понеділок.

Видання зазначає, що Рютте закликає членів альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП і виділити ще 1,5% на ширші видатки, пов'язані з безпекою, щоб задовольнити вимогу президента США Дональда Трампа щодо досягнення цільового показника в 5%. Раніше він заявив, що, за його припущенням, цей цільовий показник буде узгоджено на саміті 24-25 червня.

У своїй промові Рютте буде стверджувати, що для підтримання надійного стримування і оборони НАТО необхідно збільшити витрати на протиповітряну і протиракетну оборону на 400%, пише видання.

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"Ми бачимо в Україні, як Росія сіє терор із повітря, тому ми зміцнимо щит, що захищає наше небо... Річ у тім, що нам потрібен якісний стрибок у нашій колективній обороні. Річ у тім, що нам потрібно більше сил і можливостей для повної реалізації наших оборонних планів. Річ у тім, що небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні", - цитує Reuters витяги з його промови.

Безпека НАТО

Під час свого президентства Дональд Трамп неодноразово критикував союзників по НАТО за недостатні оборонні витрати. Перед своїм переобранням він погрожував виходом США з Альянсу, якщо країни-члени не збільшать фінансування оборони. Він також зазначив, що Сполучені Штати можуть не захищати країни-члени, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

Його риторика викликала занепокоєння серед європейських лідерів і посилила дискусії про незалежну оборонну політику ЄС.

У відповідь на ці події, деякі країни НАТО вже пообіцяли збільшити свої оборонні витрати до більш ніж 5% ВВП, намагаючись зміцнити свій військовий потенціал. Також союзники хвилюються, що США можуть частково скоротити свою присутність у Європі, зосереджуючи увагу на інших регіонах, таких як Індо-Тихоокеанський.

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