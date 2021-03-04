На тлі відправки Навального за ґрати російські політики й інтелігенція розмірковують над тим, щоб знову, як в часи СРСР, позбавляти дисидентів громадянства.

Що робити з тим, хто відмовляється мовчати і хто навіть в суді критикує владу Росії? Що робити з тим, хто використовує кожен день суду над ним, щоб робити політичні звернення до народу?

Ув'язнення Олексія Навального в колонії - це чергова спроба російського уряду приборкати його політичну енергію й змусити його замовчати. Про це пише Die Welt. Всі попередні спроби провалилися. Серед них видання називає низку судових процесів за звинуваченнями в розкраданні грошей і корупції, які тягнулися з 2013 року. Крім того, російська влада неодноразово намагалася відсторонити Навального від виборів. Президент Володимир Путін ігнорував ім'я "блогера" і уникав розмов про нього. Потім опозиціонеру намагалися закрити рота за допомогою хімічної зброї "Новачок".

Читайте такожКремль лякає США та ЄС санкціями у відповідь та скаржиться на "плачевність" відносинАле опозиціонер зміг пережити кожну з цих спроб й повернутися на велику сцену. Кожного разу він ставав дедалі більш відомим, ніж раніше. Тепер Москва кинула його в колонію, де про нього всі повинні забути. Але що буде, коли Навальний відбуде свої майже три роки в'язниці й вийде на свободу? Що як він так і залишиться головною темою розмов в Росії? Про це вже зараз непокояться наближені до Кремля політики й представники російської інтелігенції.

В лютому режисер і друг Путіна Микита Міхалков висунув пропозицію позбавляти росіян громадянства, якщо вони закликали інші країни запровадити санкції проти РФ. Не виключено, що режим прислухається до цієї поради. В 2007 році Міхалков в листі попросив Путіна порушити конституцію Росії й балотуватися на третій термін. Власне, Путін виконав його прохання, хоч і з чотирирічним запізненням.

"Конституція Росії не передбачає можливості позбавляти людей громадянства. В 1993 році юристи з команди президента Бориса Єльцина взагалі вписали в конституцію заборону таких дій. Стаття 6, пункт 3 забороняє будь-яке втручання в право громадянина мати громадянство і добровільного його змінювати. Тоді Єльцин покінчив з горезвісною практикою СРСР", - йдеться в статті.

Компартія викинула за кордон ціле покоління дисидентів й інтелігенції. Така доля спіткала письменника Олександра Солженіцина, поета Йосипа Бродського, віолончеліста й диригента Мстислава Ростроповича, режисера Юрія Любимова. Тепер, розмірковуючи над поверненням ліквідації громадянства, Міхалков пригадав депортації з соціалістичної Росії в 1922 році. Тоді через порти Петрограду, Одеси й Севастополя з країни вислали понад 200 письменників, лікарів, політиків й філософів. Лев Троцький пояснював, що цих людей позбавили громадянства, тому що "розстріляти їх не було причини, а терпіти було неможливо".

"Радянський Союз намагався зробити так, щоб позбавлених громадянства забули, ніби вони мертві", - йдеться в статті.

Читайте такожEUObserver: ЄС пора визначитися, як поводитися з тиранами на зразок ПутінаЧи чекає така ж доля Олексія Навального тепер? Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков дав неоднозначну відповідь на це питання. Він сказав, що ця тема "досить актуальна", тому що "скрізь відбувається зловживання різними обмеженнями". Звісно ж, Пєсков натякав на західні санкції. Його слова дали поштовх обговоренню відродження радянської практики на високому рівні. Тим більше, що не так давно ЄС запровадив нові санкції проти чотирьох російських чиновників, причетних до переслідування Навального. США теж приєдналися до санкцій.

Раніше ж заступник голови Держдуми Петро Толстой називав заклики до введення санкцій проти Росії "зрадою батьківщини в гібридній війні, яка триває сьогодні". Die Welt пише, що представники уряду поки не говорять про те, щоб позбавляти росіян громадянства. Зрештою, Навального лише недавно засудили до 2,8 років колонії. Але якщо буде потрібно, "все може відбутися дуже швидко".

Справа проти Навального: деталі

Навальний перебуває під вартою з 17 січня. Його затримали відразу ж після того, як він прилетів до Росії з Німеччини, де проходив лікування після отруєння.

2 лютого суд у Москві задовольнив клопотання про заміну йому умовного терміну на реальне позбавлення волі в колонії загального режиму після того, як Федеральна служба виконання покарань звинуватила Навального в порушенні умов випробувального терміну.

З урахуванням перебування під домашнім арештом і в СІЗО Навальному залишилося пробути в колонії близько 2 років 5 місяців.

22 лютого глави МЗС країн-членів ЄС вирішили застосувати новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини в зв'язку з кримінальним переслідуванням Навального.

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Переклад: Лесь Димань