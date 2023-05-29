За його словами, зараз пряме зіткнення НАТО та Росії вже не є неможливим.

Начальник Генштабу Чехії Карел Ржехка допускає ймовірність війни між Росією і НАТО.

Як повідомляє Novinky, Ржехка вважає, що цьому сценарію запобігають підготовка та стримування.

"Війна між Росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою, вона можлива", – сказав він.

За його словами, збройні сили країни намагаються підготуватися до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки "Росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з Альянсом".

"Чеська Республіка є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов'язання. Тому, якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів Альянсу", – додав він.

Очільник чеського Генштабу такж додав, що йго країна враховує досвід війни РФ проти України задля зміцнення нацбезпеки і подолання залежності від поставок російських енергоносіїв.

Загроза війни НАТО з РФ

У НАТО побоюються, що російсько-українська війна може вийти за межі України і перерости в пряме зіткнення НАТО з РФ.

"Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо", – заявив кілька місяців тому генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

При цьому країни НАТО запевняють, що Альянс не несе для Росії жодних загроз. За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, саме вторгнення РФ в Україну є загрозою для безпеки Європи і НАТО.

Згодом американський конгресмен Адам Кінзінгер заявив, що при прямому зіткненні Росія зазнає поразки від НАТО за три дні.

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