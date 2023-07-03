Слідом за Швецією і Фінляндією зі своїм нейтралітетом може попрощатися і Австрія.

Австрія має намір приєдналася до ініціативи European Sky Shield, спрямованої на створення загальноєвропейської системи ППО. Це може стати першим серйозним порушенням австрійського військового нейтралітету від часів Другої світової, пише Euractiv.

Австрія не входить в НАТО і, подібно до Швейцарії, дотримується суворого військового нейтралітету. Але в суботу австрійський канцлер Карл Нехаммер заявив, що Австрія повинна приєднатися до загальноєвропейської системи ППО, яка створюється за ініціативи Німеччини.

"Ситуація з [воєнними] загрозами різко загострилася через агресивну війну Росії проти України. Тому Австрія приєднається до Європейської ініціативи протиповітряної оборони Sky Shield", — повідомив Нехаммер.

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Ця заява вже викликала невдоволення з боку австрійських ультраправих, які звинуватили уряд у порушенні військового нейтралітету країни.

Уряд же навпаки запевняє, що "Небесний щит" не порушує нейтралітет, оскільки не є проектом безпосередньо НАТО і не передбачає створення військового союзу. Як пояснив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг, це всього лише "співпраця ряду держав" в оборонній сфері.

У Міноборони Австрії повідомили, що в даний час вже ведуться переговори про австрійську участь у проекті. На даний момент до ініціативи вже приєдналися 17 європейських країн НАТО. Але інші поки не висловили бажання брати участь у проекті. Серед таких, зокрема, виявилася і Франція, що має найсильнішу армію в Європі. У той же час Австрія може стати першою країною, що не входить до НАТО, яка приєднатися до European Sky Shield.

Ситуація з європейською обороною - останні новини

Західна преса продовжує викривати жахливий стан європейських армій, не готових до відбиття можливої повномасштабної агресії. Наприклад, у червні стало відомо, що у всій німецькій армії є близько 20 тисяч артилерійський снарядів калібру 155 мм, чого в кращому випадку вистачить на кілька днів активних боїв.

В даний час європейські країни намагаються виправити ситуацію в сфері оборони, але військова промисловість Європи, що сильно деградувала після закінчення холодної війни, не може впоратися із замовленнями. Поки ситуацію рятує американський ВПК.

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