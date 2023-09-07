Зараз він бере участь у навчаннях.

Мер німецького міста Кіль у 51 рік пішов на військову службу, вражений повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України.

Як пише Bild, Ульф Кемпфер в молодості відмовився від проходження військової підготовки з етичних міркувань. Тепер він відкликав свою відмову, вирішивши пройти тижневе навчання в Мюрвікському військово-морському училищі у складі групи "цивільних управлінців".

У фіктивному званні лейтенанта міський голова бере участь у плаванні на фрегаті і в імітації аварійних навчань.

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"Я не можу судити, чи годжуся я ще для окопів без військової підготовки і у віці 51 року. Але наслідком скасування моєї відмови від військової служби з міркувань совісті є, звичайно, те, що в разі необхідності я буду готовий зі своїми здібностями захищати нашу свободу. У моєму випадку це, в основному, юридична сфера або, наприклад, мій досвід кризового управління", - додав він.

Допомога Україні від Німеччини: останні новини

На початку серпня в Міністерстві фінансів повідомили, що Німеччина з початку повномасштабної війни надала Україні 1,55 млрд доларів фінансової допомоги.

За даними аналітиків, минулого року німці пожертвували постраждалим через війну в Україні людям рекордну суму - понад 1 мільярд євро.

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