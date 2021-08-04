За інформацією місцевих ЗМІ, одного разу взимку очевидці бачили, як чоловік чистив танком сніг.

У Німеччині пенсіонера визнали винним у незаконному зберіганні зброї після того, як з'ясувалося, що він володіє великим арсеналом, зокрема й танком.

84-річного обвинуваченого засудили до 14 місяців тюремного ув'язнення умовно і штрафу 250 000 євро, пише BBC.

Правоохоронці виявили танк "Пантера" та іншу військову техніку часів Другої світової війни в будинку чоловіка в Хайкендорфі у 2015 році. Знадобилося близько 20 військовослужбовців і майже дев'ять годин роботи, щоб винести бойову машину, що, як з'ясувалося, була без гусениць.

Тепер суд постановив, що пенсіонер має продати або подарувати танк, а також зенітну гармату музею або колекціонеру упродовж наступних двох років. За словами адвоката, у придбанні танка вже зацікавлений музей США.

Читайте такожУ Польщі п'яний чоловік вкрав танк Т-55 і поїхав кататися вулицямиМісцеві ЗМІ також писали, що одного разу взимку очевидці бачили, як пенсіонер використовував танк замість снігоочисної машини.

Танк "Пантера"

Німецький танк "Пантера" був розроблений фірмою MAN у 1941-1942 роках як відповідь на появу на фронтах радянського танка Т-34. У радянських документах "Пантера" за своїми бойовими та технічними даними належала до важких танків. 75-мм гармата "Пантери" за бронебійною дією перевершувала основне озброєння танка "Тигр".

Вперше в бою застосовувався у битві на Курській дузі. Згодом ці танки активно використовувалися вермахтом і військами СС на всіх європейських театрах військових дій.

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Автор: Катерина Комолова