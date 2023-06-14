Суд засудив його до умовного терміну.

У Чехії чоловіка, який закликав зняти прапор України з будівлі Національного музею під час демонстрації, засудили до умовного терміну.

Про це пише видання České noviny. За версією прокурора, 11 березня на мітингу під назвою "Чехія проти бідності" чоловік підбурював натовп на Вацлавській площі увірватися в будівлю і зняти прапор України, встановлений на знак солідарності.

Суддя Єва Швіглерова заявила, що метою чоловіка було загострити обстановку і тим самим спровокувати злочин. Суд пригорив його до чотирьох місяців умовно з випробувальним терміном в 1,5 року. Також йому заборонили перебувати в Празі протягом 18 місяців. Видання зазначає, що це рішення не є остаточним.

Відео дня

Сам чоловік заявив, що вважає неприйнятним вивішування чужого прапора в Національному музеї. За його словами, цей символ "турбує багатьох", а спроби прибрати його він пояснив тим, що Україна "несе відповідальність за вторгнення військ Варшавського договору в Чехословаччину в 1968 році".

Акція "Чехія проти бідності" у Празі

Нагадаємо, що організатором цієї акції була позапарламентська партія PRO. Люди вийшли на площу з плакатами "Скребуть державу, додають собі" і "Зупиніть війну, зупиніть НАТО".

ЗМІ писали, що на акції затримали чоловіка з нашивками російський приватної військової компанії "Вагнер" і символом вторгнення РФ в Україну "Z".

České noviny пише, що цього чоловіка засудили до шести місяців умовно за публічне схвалення військових злочинів. Також йому заборонили перебувати в Празі протягом року і виписали штраф в 12 тисяч крон.

Крім того, суд повинен розглянути справу чоловіка, який після демонстрації пошкодив проїжджаючий повз автомобіль з українськими номерами.

Вас також можуть зацікавити новини: