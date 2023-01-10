У них запитують, як вони ставляться до дій Росії.

Громадяни Білорусі, які бажають потрапити на територію Литви, заповнюють спеціальні анкети.

Про це LRT розповів заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс. Коментуючи ймовірність потоку білорусів в країну, в разі оголошення мобілізації в Білорусі, він сказав, що застосовуваних заходів контролю достатньо.

"Велика частина заходів вже прийнята - підвищена оцінка після прибуття в Литву, а також зменшено кількість дозволів на тимчасове проживання, обов'язкові додаткові анкети при видачі цих документів, що оцінюють потенційну загрозу національній безпеці. Всі заходи ефективні", - сказав Абрамавичюс.

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Громадян Білорусі запитують, з якими цілями вони хочуть приїхати до Литви, як ставляться до дій Росії та анексії Криму. За словами заміністра, є випадки, коли білорусів не пускали в країну.

"Звідси можна дізнатися, чи виступає людина проти агресії, а також побічної участі Білорусі в ній, або ж він намагається щось приховати, заперечувати і представити, можливо, прикрашену інформацію за допомогою анкетування", -додав він.

Абрамавічюс зазначив, що не потрібно ставитися до всіх громадян Білорусі однаково, а оцінювати кожен випадок окремо.

Позиція Литви у війні

На початку березня Литва засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вона надає країні допомогу у протистоянні російській агресії.

Вже у вересні Естонія, Латвія, Литва і Польща закрили в'їзд для росіян.

У листопаді глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав союзників по НАТО передати українській армії більше танків.

Раніше громадяни Литви зібрали гроші на три морські безпілотники для Збройних сил України. Їх назвали Peace Дець, Peace Да й Peace Дюк.

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