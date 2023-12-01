У Слідкомі РФ заявили, що затриманий нібито зізнався, що його завербував чоловік з Головного управління розвідки України.

У РФ був затриманий чоловік з подвійним громадянством - російським і італійським за закладку бомб на залізничних коліях нібито в рамках диверсійної кампанії, організованої українською військовою розвідкою.

Як пише Reuters, за даними російського слідства, після арешту чоловік, 1988 року народження, житель Рязані, нібито зізнався, що заклав саморобну бомбу, яка вибухнула 11 листопада і внаслідок чого з рейок зійшов товарний потяг в центральній частині країни. Ім'я затриманого не розкривається.

"На допиті затриманий дав свідчення і розповів, що в лютому 2023 року його завербував співробітник Головного розвідувального управління Міноборони України", - сказали в Слідчому комітеті.

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Там додали, що затриманий нібито зізнався, що проходив "диверсійну підготовку в Латвії за безпосередньої участі латвійських спецслужб".

Однак, видання відзначило, що поки перевірити достовірність цих даних не вдалося. Відомо лише, що дійсно 11 листопада товарний поїзд зійшов з рейок недалеко від міста Рибне, приблизно в 177 км на південний схід від Москви.

Сходження з рейок поїзда в РФ

11 листопада стало відомо, що в Рязанській області зійшли з рейок відразу 19 вагонів вантажного поїзда. Це сталося на перегоні "Рибне - Блок пост". В результаті інциденту травмовано одну людину.

Тоді ймовірною причиною аварії поїзда назвали підрив, що могло свідчити про диверсію невідомих "партизанів".

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