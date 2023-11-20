Болгарія є найбільшим виробником зброї радянських зразків у Європі.

Росія веде масштабну диверсійну кампанію проти концерну Emco – найбільшого в Болгарії виробника радянської зброї, що потім постачається зокрема в Україну. Про це заявив болгарський збройовий магнат, який володіє концерном і який сам пережив два замахи росіян, Еміліан Гебрев в коментарі Financial Times.

Зазначається, що на компанію Emco припадає левова частка болгарського виробництва куль і танкових снарядів радянських калібрів, які потім доставляються в Україну. За словами Гебрева, російські диверсанти активно атакували його заводи та склади, в тому числі після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Гебрев стверджує, що співробітники російської військової розвідки (ГРУ) двічі намагалися його вбити в 2015 році, "очевидно діяли за наказом з дуже високого рівня в Москві". Але жоден російський диверсант не був затриманий або притягнутий до кримінальної відповідальності в Болгарії у зв’язку з цими замахами та диверсіями на оборонних заводах. У цьому Гебрев звинуватив постійний вплив Москви на уряд Болгарії.

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Експерти відзначили, що Emco є однією з небагатьох компаній за межами Росії, що виробляють 125-мм танкові снаряди радянського зразка, які потрібні зокрема українській армії. Такі специфічні можливості можуть бути однією з причин, чому болгарський виробник стає об’єктом спроб саботажу.

Emco вперше потрапила під удар у 2011 році, коли на одному з її складів у центральній Болгарії стався вибух. Гебрев сказав, що це був перший акт саботажу проти його заводів — заява, яка не була підтверджена офіційним розслідуванням. За ці роки сталися й інші вибухи, зокрема вибух у 2022 році та велика пожежа цього року на підприємстві Emco в Карнобаті на сході Болгарії.

За словами Гебрева, подібні інциденти мали місце і в інших виробників зброї, але органи влади не розслідували обставини. "Всі розслідування були або зупинені, або загальмовані, і жодне не було передано до суду", – скаржиться він.

Financial Times зазначає, що корупція в болгарській прокуратурі – одна з проблем Болгарії, що справді фігурує у звітах Європейської Комісії. Це, а також постійний вплив Росії є одними з причин, якими кілька країн ЄС пояснюють свої заперечення щодо приєднання Болгарії до безкордонної Шенгенської зони.

Після обрання нового прозахідного уряду, який пообіцяв стримувати російський вплив, у червні головного прокурора Болгарії було звільнено, а судова реформа ускладнила припинення справ про корупцію та організовану злочинність. Гебрев сказав, що це початок, але ще багато чого потрібно зробити.

За оцінками болгарських чиновників, близько 40 відсотків куль і снарядів, які використовує Україна у війні проти Росії, виробляються в Болгарії.

Крім прямих поставок до Києва, "багато йде в країни, які відправили свої запаси в Україну", зізнається новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв. "Прямо і опосередковано більше половини нашої продукції йде в Україну", — додав він.

Війна в Україні і роль Болгарії

Як писав УНІАН, на початку повномасштабного російського вторгнення Болгарія таємно врятувала Україну оперативними і досить масштабними поставками болгарської зброї і палива. В певний момент до 40% палива в Україні в 2022 році було болгарського походження.

У 2023 році, коли владу в Болгарії отримав повністю прозахідний уряд, країна перестала використовувати таємні шляхи підтримки України і вирішила постачати зброю Україні відкрито.

Примітно, що вже до того моменту, в умовах роботи більш дружнього Росії уряду, Болгарія примудрилася надати Україні зброї приблизно на мільярд доларів.

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