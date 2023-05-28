Причиною такого рішення є занепокоєння уряду щодо постійного тиску на фінанси домогосподарств через інфляцію.

Уряд Великої Британії на чолі з Ріші Сунаком планує запровадити обмеження роздрібних цін на основні продукти харчування, такі як хліб і молоко, щоб пригальмувати інфляцію, повідомляє The Telegraph.

При цьому, як зазначає видання, угода з супермаркетами поки що на стадії розробки. Однак стверджується, що будь-які дії роздрібних торговців будуть добровільними.

У разі прийняття цей крок стане найбільшою спробою керувати цінами в супермаркетах з часів контролю, встановленого Едвардом Хітом у 1973 році.

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Причиною такого рішення є занепокоєння уряду щодо постійного тиску на фінанси домогосподарств через інфляцію та зростання вартості запозичень.

Економічна ситуація у Британії

Британія має найвищий у Західній Європі рівень інфляції на продукти харчування, ціни зросли більш ніж на 19% за останній рік, що є найгіршим подібним періодом з 1970-х років. Базова інфляція в Британії зросла до 6,8 відсотка в квітні, що є найвищим рівнем за 31 рік.

Сунак змінив на посту прем'єра Ліз Трасс, яка провела на цій посаді всього 45 днів, а потім була змушена подати у відставку через скандал з податковими ініціативами, що призвів до втрати двох ключових міністрів і втрати довіри майже всіх членів парламенту.

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