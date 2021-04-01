Євросоюз звинуватив Росію в організації незаконного призову на військову службу в Криму.
"Сьогодні Російська Федерація запустила ще одну кампанію з військового призову в незаконно анексованій Автономній республіці Крим і Севастополі, щоб залучити місцевих жителів до служби в Збройних силах РФ", - цитує Reuters заяву ЄС.
Читайте такожРосія за час окупації Криму наростила контингент до 32,7 тисяч військових – Хомчак"Це чергове порушення міжнародного гуманітарного закону. Російська Федерація зв'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечити захист прав людини на півострові", - вважають в Брюсселі.
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