'Ми не будемо платити': Орбан запустив петицію проти фінансування України

Угорський прем'єр натякає на те, що інший уряд нібито "продасть інтереси Угорщини".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запуск "національної петиції" з метою заручитися підтримкою ідеї відмови від фінансування України з боку Європейського Союзу. Про це пише Reuters.

Відзначається, що Орбан намагається представити жителям Угорщини парламентські вибори як "вибір між війною і миром", просуваючи наратив про те, що Україна нібито не заслуговує на підтримку. Він продовжує заявляти про те, що тільки його уряд є єдиною гарантією захисту Угорщини від війни та економічних наслідків.

В агентстві нагадали, що ще з минулого року на передвиборчих плакатах партії "Фідес" Орбана голова найбільшої опозиційної партії "Тіса" Петер Мадяр асоціюється з Брюсселем і Україною. Так угорський прем'єр натякає на те, що інший уряд нібито "продасть інтереси Угорщини".

Відео дня

Також журналісти додали, що кампанія Орбана в першу чергу націлена на сільських виборців і повторює його минулі антимігрантські кампанії. У цей час більшість опитувань показують, що "Фідес" відстає від "Тіси".

Деталі "національної петиції" поки що неясні. В агентстві припустили, що це може бути неформальний референдум у формі бюлетенів, які розішлють громадянам Угорщини.

"Кожен отримає цю (національну петицію) і зможе сказати "ні" і разом з урядом заявити, що ми не будемо платити", - сказав Орбан в ефірі державного радіо, звинувативши опозицію в проукраїнській позиції.

Коли пройдуть парламентські вибори в Угорщині

Нагадаємо, що раніше президент Угорщини Тамаш Шуйок оголосив, що парламентські вибори відбудуться 12 квітня 2026 року. Він закликав усіх громадян Угорщини скористатися правом проголосувати на виборах.

Politico зазначало, що, згідно з опитуваннями, двома ключовими конкурентами на майбутніх виборах мають стати партія "Фідес", очолювана Віктором Орбаном. А також опозиційна партія "Тіса", на чолі з Петером Мадяром. За даними опитувань Politico, партія Орбана повинна набрати на виборах близько 37% голосів, тоді як опозиційна партія – 49%.

Вас також можуть зацікавити новини: