За словами Орбана, ЄС необхідно ініціювати свій саміт за участю Росії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому відмовився підтримати спільну заяву країн-членів Європейського Союзу, яка вітає зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни. Свою позицію він озвучив у соцмережі X.

"Перш ніж ліберальний мейнстрім почне нову інтерпретацію своєї улюбленої мелодії "маріонетка Путіна", я вирішив поділитися тим, чому я не міг підтримати цю заяву від імені Угорщини", - написав Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини назвав ключові причини, чому не підтримав спільну заяву країн ЄС. За його словами, лідери європейських країн спробували встановити умови для зустрічі, на яку вони не були запрошені.

Відео дня

"Той факт, що ЄС залишився осторонь, і без того досить сумний. Єдине, що може погіршити ситуацію, - це якщо ми почнемо давати вказівки зі сторони", - наголосив Орбан.

Також угорський прем'єр заявив, що замість спроби встановити умови для зустрічі Путіна і Трампа, лідерам країн-членів Євросоюзу необхідно ініціювати свій саміт ЄС-Росія.

ЄС затвердили спільну заяву перед зустріччю Трампа і Путіна

Нагадаємо, що раніше 26 країн-членів Європейського Союзу підписали спільну заяву перед зустріччю президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. У ній глави держав наголосили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Єдиною країною-членом ЄС, яка не підтримала спільну заяву, стала Угорщина.

Вас також можуть зацікавити новини: