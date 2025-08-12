В Орбана знайшли розкішний будинок / facebook.com/hadhazyakos

В Угорщині розгорівся політичний скандал навколо розкішного комплексу, який може бути пов'язаним з прем'єром Віктором Орбаном.

Незалежний депутат Акош Хадхазі оприлюднив фотографії недобудованого комплексу у Хатванпусті, який, за його словами, належить сім’ї прем’єр-міністра Орбана. На знімках — пальмовий сад, приватний зоопарк, підземні коридори та інші елементи розкішної резиденції.

Хадхазі заявив, що фото зробив колишній робітник, який звільнився через "огиду" до побаченого. За його словами, територію будівництва охороняють, у працівників відбирають телефони та погрожують їм. Він іронічно прокоментував офіційні пояснення Орбана, назвавши "дуже дивною" версію про ферму батька прем’єра.

Будівництво / facebook.com/hadhazyakos

"Ну, якщо це ферма, то це дуже дивно", – написав Хадхазі.

Депутат також організував "екскурсію" до Хатванпусти, на яку зібралися тисячі охочих. Учасники порівнювали атмосферу з подіями після втечі Віктора Януковича з України. Журналісти зафіксували, що навіть посилені заходи безпеки не завадили людям побачити екзотичних тварин — зебр, антилоп і буйволів.

Будівельники, за даними розслідування, знесли частину історичних пам’яток, щоб звести нову резиденцію. Попри офіційні заяви уряду про "сімейну ферму", отримані Хадхазі документи свідчать, що оформлювався енергетичний сертифікат для житлового будинку.

Будівництво маєтку / facebook.com/hadhazyakos

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр уже пообіцяв, що у разі перемоги на виборах ініціює масштабне розслідування активів урядовців та їхніх родичів, зокрема й щодо комплексу в Хатванпусті. За його словами, перевірка охопить усіх колишніх і чинних представників влади за останні 20 років.

Угорщина і Україна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не має наміру брати участь у закупівлях зброї у США для потреб України, як це запропонував американський лідер Дональд Трамп.

Згодом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд збирається скоротити обсяги підтримки українських біженців.

