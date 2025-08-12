На тлі скандалу незалежний депутат організував "екскурсію" до Хатванпусти, на яку зібралися тисячі охочих.

В Угорщині розгорівся політичний скандал навколо розкішного комплексу, який може бути пов'язаним з прем'єром Віктором Орбаном.

Незалежний депутат Акош Хадхазі оприлюднив фотографії недобудованого комплексу у Хатванпусті, який, за його словами, належить сім’ї прем’єр-міністра Орбана. На знімках — пальмовий сад, приватний зоопарк, підземні коридори та інші елементи розкішної резиденції.

Хадхазі заявив, що фото зробив колишній робітник, який звільнився через "огиду" до побаченого. За його словами, територію будівництва охороняють, у працівників відбирають телефони та погрожують їм. Він іронічно прокоментував офіційні пояснення Орбана, назвавши "дуже дивною" версію про ферму батька прем’єра.

"Ну, якщо це ферма, то це дуже дивно", – написав Хадхазі.

Депутат також організував "екскурсію" до Хатванпусти, на яку зібралися тисячі охочих. Учасники порівнювали атмосферу з подіями після втечі Віктора Януковича з України. Журналісти зафіксували, що навіть посилені заходи безпеки не завадили людям побачити екзотичних тварин — зебр, антилоп і буйволів.

Будівельники, за даними розслідування, знесли частину історичних пам’яток, щоб звести нову резиденцію. Попри офіційні заяви уряду про "сімейну ферму", отримані Хадхазі документи свідчать, що оформлювався енергетичний сертифікат для житлового будинку.

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр уже пообіцяв, що у разі перемоги на виборах ініціює масштабне розслідування активів урядовців та їхніх родичів, зокрема й щодо комплексу в Хатванпусті. За його словами, перевірка охопить усіх колишніх і чинних представників влади за останні 20 років.

Як повідомляв УНІАН, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не має наміру брати участь у закупівлях зброї у США для потреб України, як це запропонував американський лідер Дональд Трамп.

Згодом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд збирається скоротити обсяги підтримки українських біженців.

