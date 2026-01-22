Орбан забився в істериці через слова Зеленського на форумі в Давосі

Угорський премʼєр знову згадав про постачання електроенергії в Україну.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан істерично відреагував на заяву Володимира Зеленського про те, що дехто в Європі має отримати потиличник через продаж європейських інтересів. Свою заяву політик опублікував в соцмережі Х.

"Шановний президенте Зеленський. Мені здається, що ми не зможемо дійти згоди. Я вільна людина, яка служить угорському народу. Ви ж перебуваєте в безвихідній ситуації і вже четвертий рік поспіль не можете або не хочете покласти край війні, незважаючи на те, що президент Сполучених Штатів надав для цього всю можливу допомогу. Тому, як би Ви не лестили мені, ми не можемо підтримати Ваші військові зусилля", – написав він.

Орбан знову згадав за те, що Угорщина постачає в Україну електроенергію та приймає біженців, які вимушені тікати через російську агресію.

Відео дня

"Український народ, звичайно, незважаючи на Ваші ретельно підібрані образи, все ще може розраховувати на те, що ми продовжимо постачати Вашій країні електроенергію та паливо, а також продовжимо підтримувати біженців, які прибувають з України. Життя саме вирішить решту, і кожен отримає те, на що заслуговує", – додав премʼєр.

Угорщина і Україна

Одіозний премʼєр-міністр Угорщини не раз виступав із гучними заявами щодо війни в Україні. Крім того, Віктор Орбан активно висловлюється проти антиросійських санкцій.

У грудні він заявив, що Угорщина постачає 44% електроенергії та 58% газу в Україну. Політик вважає, що без цього наша держава вже б зазнала краху.

Раніше Угорщина заблокувала щорічну заяву Євросоюзу через Україну. Країна не поділяє оцінку Європейської комісії щодо прогресу Києва на шляху євроінтеграції.

Вас також можуть зацікавити новини: