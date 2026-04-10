Через Ормузьку протоку пройшов супертанкер під прапором Росії, - Bloomberg

Під юрисдикцією Кремля знаходяться тільки чотири таких унікальних судна.

Супертанкер під російським прапором пройшов через Ормузьку протоку до Перської затоки, що стало одним з поодиноких випадків проходу суден торговою магістраллю, повідомляє Bloomberg.

Дані відстеження суден показують, що Arhimeda, надвеликий танкер для перевезення сирої нафти, побудований у 2000 році, пізно ввечері 9 квітня пройшов на захід через протоку.

Судно, яке йшло порожнім, визначило в якості пункту призначення іранський острів Харг – головний центр експорту сирої нафти Ісламської Республіки – вказавши статус "для замовлень". Такий статус часто використовується, щоб показати, що судно не має чітких інструкцій щодо наступного заходу.

Arhimeda перейшла під російський триколор у січні цього року. Це робить її одним з чотирьох надвеликих танкерів (VLCC), що ходять під прапором цієї країни. Зміна юрисдикції на російську сталася після того, як США блокували Венесуелу та почали захоплювати танкери, що спонукало деякі судна так званого "тіньового флоту" шукати захисту під прапором Москви.

Останнім відомим вантажем Arhimeda була партія сирої нафти марки Merey з Венесуели минулого серпня, за кілька місяців до того, як США захопили колишнього президента Ніколаса Мадуро та встановили контроль над енергетичними потоками південноамериканської країни. До цього Arhimeda потрапила під санкції Міністерства фінансів США у липні через ймовірні зв'язки з іранською торгівлею нафтою – ще під своєю колишньою назвою Vizuri.

Хоча майже весь транзит Ормузькою протокою зупинився, вантажні перевезення сирої нафти Ірану продовжуються у звичайному режимі. Острів Харг зазнав щонайменше двох ударів США, однак вони були сфокусовані на військових цілях, а не на життєво важливих об'єктах.

Конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном практично зупинив морське судноплавство в протоці, скоротивши світові постачання енергоресурсів та різко підвищивши ціни. Вашингтон і Тегеран мають намір провести важливі переговори цими вихідними в Пакистані після досягнення крихкого припинення вогню у війні, яка спалахнула наприкінці лютого.

"Примирившись" зі США, Іран почав вимагати відкати в криптовалюті за прохід танкерів Ормузькою протокою. За перевезення кожного барелю нафти потрібно сплатити 1 долар – порожні судна можуть рухатися безкоштовно.

Тим часом, в США хочуть продовжити послаблення санкцій для іранської та російської нафти.

