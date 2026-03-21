Понад 20 країн заявили про готовність забезпечити безпечний прохід через Ормузьку протоку

Країни закликали негайно запровадити всеосяжний мораторій на напади на цивільну інфраструктуру в регіоні.

Вже 22 країни заявили про готовність зробити свій внесок у забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті уряду Великої Британії.

Зазначається, що 22 країни, включаючи європейські держави, а також ОАЕ та Бахрейн, засуджують нещодавні атаки Ірану на торгові судна в Перській затоці, напади на цивільну інфраструктуру та фактичне закриття Ормузької протоки.

"Ми висловлюємо готовність внести свій внесок у відповідні заходи щодо забезпечення безпечного проходу через протоку. Ми вітаємо прихильність країн, що беруть участь у підготовчому плануванні", – йдеться у заяві.

Відео дня

Крім того, 22 країни закликали негайно ввести всеосяжний мораторій на напади на цивільну інфраструктуру в регіоні, включаючи нафтогазові об'єкти.

Станом на 21 березня до спільної заяви приєдналися Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія, Канада, Південна Корея, Нова Зеландія, Данія, Латвія, Словенія, Естонія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Чехія, Румунія, Бахрейн, Литва, Австралія та ОАЕ.

Іран пропустить японські кораблі через Ормузьку протоку

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран готовий дозволити проходити через Ормузьку протоку кораблям, пов'язаним з Японією. У Bloomberg зазначили, що ця заява пролунала після консультацій між офіційними особами країн.

За даними преси, Японія відчуває тиск з боку президента США Дональда Трампа щодо забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.

