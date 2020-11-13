Сергій Лавров також анонсував санкції щодо Навального стосовно керівників в адміністраціях ФРН і Франції.

Глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що головного російського опозиціонера Олексія Навального нібито отруїли «Новачком» не в літаку, коли він повертався до Москви, а в Німеччині або по дорозі в клініку «Шаріте».

Про це він заявив в інтерв'ю російським та іноземним ЗМІ, передає "Ехо Москви".

«У нас є всі підстави вважати, що все, що з ним (Навальним – ред.) сталося з точки зору проникнення бойових отруйних речовин в його організм, могло статися в Німеччині або в літаку, куди його завантажили і повезли в клініку «Шаріте», - зазначив глава МЗС РФ.

Лавров також анонсував санкції щодо Навального стосовно керівників в адміністраціях ФРН і Франції.

Казка агентів ГРУ Петрова і Боширова про шпиль

Нагадаємо, в березні 2018 року в британському Солсбері російським "Новачком" були отруєні колишній шпигун ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. За даними британських правоохоронців, підозрюваними в отруєнні є співробітники російської військової розвідки Олександр Петров і Руслан Боширов. Пізніше вони дали інтерв'ю російським пропагандистам RT, в якому заявили, що нібито не причетні до отруєння, а в Солсбері їздили заради того, щоб подивитися на "знаменитий шпиль" одного з соборів.

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Отруєння Навального: хронологія подій

20 серпня Навальний повертався до Москви з Томська, під час польоту йому стало зле, літак екстрено сів в Омську. Навального госпіталізували. Через два дні його евакуювали з Омська в німецьку клініку Charite.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології та токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи «Новачок» у крові, сечі і на шкірі Навального. Факт отруєння політика «Новачком» також підтвердили інші експерти.

10 вересня Навальний вийшов з коми.

23 вересня, його виписали з клініки Charite. 25 вересня прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш заявила, що Навальний залишиться в Німеччині до кінця курсу реабілітації.

1 жовтня в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що за спробою його отруєння «Новачком» стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Він також повідомив, що має намір повернутися в Росію.

6 жовтня експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили факт отруєння Навального речовиною з групи «Новачок».

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Автор: Денис Прядко