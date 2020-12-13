За даними журналістів, Навальному вдалося вижити завдяки своєчасній медичній допомозі.

Російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння "Новачком" в серпні намагалися отруїти другою порцією отрути перед його відправкою в Берлін.

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Про це повідомляє The Sunday Times, посилаючись на джерела західних розвідках. Стверджується, що після першої спроби отруєння Навальний вижив, і операція з його усунення не була завершена.

За даними журналістів, Навальному вдалося вижити завдяки своєчасній медичній допомозі. Бригада швидкої ввела йому атропін, що врятувало політику життя.

Передбачається, що силовики намагалися "добити" опозиціонера другою порцією отрути, поки він не опинився в безпеці в берлінській клініці.

"Джерела в німецьких спецслужбах повідомили своїм колегам з Великої Британії, що нападники здійснили ще одну атаку, поки Навальний лежав у штучній комі, перш ніж його відправили медичним рейсом до Німеччини», - цитує матеріал видання «РБК».

У матеріалі стверджується, що російські силовики прибули в Омську лікарню, де лежав Навальний, і облаштували собі базу в кабінеті головного лікаря.

Що відомо про отруєння Навального

20 серпня Навальний повертався до Москви з Томська, під час польоту йому стало зле, літак екстрено сів в Омську. Навального госпіталізували. Через два дні його евакуювали з Омська в Німецьку клініку Charite.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального. Факт отруєння політика "Новачком" також підтвердили інші експерти.

10 вересня Навальний вийшов з коми.

23 вересня, його виписали з клініки Charite. 25 вересня прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш заявила, що Навальний залишиться в Німеччині до кінця курсу реабілітації.

1 жовтня в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що за спробою його отруєння "новачком" стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Він також повідомив, що має намір повернутися в Росію.

6 жовтня експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили факт отруєння Навального речовиною з групи "Новачок".

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Автор: Дмитро Захаров