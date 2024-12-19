Він зазначив, що Росія "не змогла і не захотіла стати на захист режиму, який вона повинна була підтримувати".

Росія зазнала "величезної стратегічної поразки" з падінням режиму президента Асада в Сирії, заявив міністр оборони Великобританії.

Джон Гілі каже, що Росія "чіпляється" за свої дві бази, що залишилися в Сирії, почавши відступати після того, як повстанські угруповання захопили владу, пише The Times.

Він попередив союзників Володимира Путіна не довіряти російському лідеру як надійному партнеру з безпеки.

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"Це величезна стратегічна поразка для Росії. Це потужний сигнал для будь-якої країни, яка може піддатися спокусі розглядати Росію як союзника або як гаранта своєї безпеки. Це показує, що коли на неї чиниться тиск, Росія відступає", - сказав Гілі.

Він зазначив, що Росія "не змогла і не захотіла стати на захист режиму, який вона повинна була підтримувати".

Гілі сказав, що є "шанс на нове майбутнє для Сирії за межами жорстокого, кривавого режиму Асада" і що варто поговорити з "Хайят Тахрір аш-Шам", щоб дізнатися, як Велика Британія може допомогти виконати їхні обіцянки.

Він заявив, що у Великої Британії дві основні цілі: допомогти забезпечити стабільний перехід і побачити, як нова влада виконує свої обіцянки щодо забезпечення майбутнього мирної Сирії.

Падіння режиму Асада - деталі

Крах правління Асада 8 грудня стався після блискавичного наступу, очолюваного ісламістською організацією "Хайят Тахрір аш-Шам".

Це завдало болючого удару по Росії, яка почала військову інтервенцію в Сирії дев'ять років тому, щоб підтримати його уряд під час громадянської війни. Путін запропонував Асаду політичний притулок, коли повстанці наблизилися до Дамаска цього місяця.

Однак Москва швидко спробувала встановити контакт із повстанцями-переможцями, щоб гарантувати безпеку російського дипломатичного і військового персоналу в Сирії і спробувати продовжити оренду своїх військово-повітряних і військово-морських баз там.

Сирійські військові та джерела у сфері безпеки, які контактують із росіянами, заявили, що Москва відводить свої сили з лінії фронту і виводить частину важкої техніки і старших сирійських офіцерів.

Джерела, які говорили на умовах анонімності цього тижня, додали, що Росія не виводить свої дві основні бази і наразі не має наміру цього робити.

Бази в Сирії є невід'ємною частиною глобальної військової присутності Росії. Військово-морська база в Тартусі є єдиним середземноморським центром ремонту і постачання Росії, а Хмеймім є перевалочним пунктом для військової та найманської діяльності в Африці.

За даними джерел у розвідці, у Росії також є пости прослуховування в Сирії, які працюють паралельно із сирійськими станціями зв'язку.

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