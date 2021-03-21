За словами Папи римського, по всьому світу діє мафія.

Папа римський Франциск засудив злочинність, яка наживається на темі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

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За його словами, по всьому світу діє мафія.

"Мафія є в різних частинах світу. Користуючись пандемією, вона збагачується за рахунок корупції. Це структури гріха, структури мафії, вони суперечать євангелію і роблять помилку, поклоняючись ідолам", - заявив Папа Римський в день пам'яті жертв організованої злочинності в Італії.

Ватикан і вакцинація

3 січня 2021 року Ватикан зробив заяву про те, що розраховує найближчим часом отримати досить доз вакцини від коронавірусу для всіх священнослужителів і місцевих жителів.

10 січня 2021 року стало відомо про те, що від коронавірусу помер особистий лікар Папи Римського Франциска Фабріціо Соккорсі.

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Автор: Олена Коваленко