Вже більше місяця лідер всіх католиків перебуває в римській лікарні.

Папа Римський Франциск поступово відновлюється після тривалої пневмонії. Але тепер йому доведеться "заново навчитися говорити", пише Reuters із посиланням на заяву кардинала Віктора Мануеля Фернандеса.

Кардинал, який обіймає ввисоку посаду у Ватикані, відкинув чутки про те, що понтифіку доведеться піти на пенсію через стан здоров'я. Навпаки, Франциск повертається до нормального стану. Однак тривале використання високопоточної кисневої терапії під час лікування пневмонії мало свої наслідки.

"Папа почувається дуже добре, але сильний кисень все висушує. Йому потрібно заново вчитися говорити, але його загальний фізичний стан такий, як і раніше", - сказав Фернандес.

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В останньому звіті про стан здоров’я 88-річного понтифіка Ватикан заявив, що стан Папи залишається стабільним із "незначними покращеннями дихання та рухливості".

Було підтверджено, що він не використовував штучну вентиляцію легенів для полегшення дихання вночі з понеділка, а отримував кисень через маленький шланг під носом протягом більшої частини часу.

Однак офіційно досі не повідомлялося, коли Франциска остаточно випишуть з лікарні, де він перебуває з середини лютого. Кардинал Фернандес не наважився запевнити, що Папу випишуть до Великодня, який припадає на 20 квітня.

Хвороба Папи Римського

Як писав УНІАН, 14 лютого Франциск потрапив до римської лікарні із інфекцією дихальних шляхів, зокрема у нього виявили двосторонню пневмонію. За даними ЗМІ, Франциск страждав від сильного болю і приватно висловив упевненість, що "цього разу не витримає".

Певний час лікарі оцінювали його стан як критичний і не виключали навіть найгіршого сценарію. На цьому тлі поповзли чутки про можливу відставку понтифіка через стан здоров'я.

У березні стан Франциска дещо покращився. Прес-служба Ватикану навіть оприлюднила його перше фото з моменту шпиталізації, але дещо дивне і підозріле. Знімок зроблено майже зі спини, і обличчя Папи не видно.

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