Зустріч буде присвячена довгостроковим потребам, повідомила журналістам у понеділок заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Вперше з тих пір, як міністр оборони Ллойд Остін створив міжнародну групу з підтримки України в квітні 2022 року, Сполучені Штати проведуть щомісячну зустріч близько 50 країн, у яких немає грошей і які не можуть відправити боєприпаси і ракети, необхідні Україні для відбиття нападу Росії.

Чекаючи, поки Конгрес прийме бюджет і, можливо, затвердить більше грошей на підтримку України, США будуть шукати союзників, щоб продовжувати скорочувати розрив, пише AP.

Зустріч у вівторок буде присвячена довгостроковим потребам, повідомила журналістам у понеділок заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

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"Незважаючи на те, що зараз ми не можемо надати допомогу в сфері безпеки, наші партнери продовжують це робити", - сказав Сінгх.

Зустріч буде віртуальною, оскільки Остін все ще відновлюється вдома після ускладнень лікування раку простати.

Допомога Україні від США - деталі

Пентагон оголосив про свою останню безпекову допомогу Україні 27 Грудня. Пакет вартістю 250 мільйонів доларів включав 155-міліметрові снаряди, зенітні ракети "Стінгер" та інші предмети високого попиту, взяті з існуючих запасів США.

З тих пір США не змогли надати додаткові боєприпаси, оскільки гроші на поповнення цих запасів закінчилися, а Конгрес ще не затвердив додаткові кошти.

Допомога Україні та Ізраїлю на суму понад 110 мільярдів доларів застопорилася через розбіжності між Конгресом і Білим домом з приводу інших політичних пріоритетів, включаючи додаткову безпеку на кордоні США і Мексики.

США надали Україні понад 44,2 мільярда доларів у вигляді безпекової допомоги з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року. Близько 23,6 мільярда доларів з цієї суми було взято з існуючих військових запасів, а майже 19 мільярдів доларів було відправлено у вигляді довгострокових військових контрактів на товари, які будуть закупівлі займуть місяці. Таким чином, навіть незважаючи на те, що кошти вичерпані, частина раніше закупленої зброї буде продовжувати надходити. Додаткові 1,7 мільярда доларів були надані Держдепартаментом США у вигляді іноземного військового фінансування.

США і близько 30 міжнародних партнерів також продовжують навчати українські сили і на сьогоднішній день навчили в цілому 118 000 українців в точках по всьому світу, повідомив полковник Марті О'доннелл, представник армії США в Європі та Африці.

Сполучені Штати підготували близько 18 000 таких бійців, у тому числі близько 16 300 солдатів у Німеччині. Ще близько 1500 бійців в даний час проходять підготовку.

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