У США не бачать підстав сумніватися в достовірності повідомлень про приведення зброї в стан підвищеної бойової готовності.

У Пентагоні не сумніваються, що РФ привела сили ядерного стримування в стан підвищеної бойової готовності. Впевнені і у своїй здатності захистити себе.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Міноборони США.

Офіційні особи США не сумніваються в повідомленнях про те, що президент Росії Володимир Путін привів російські сили ядерного стримування в стан підвищеної бойової готовності.

"У нас немає підстав сумніватися в достовірності цих повідомлень", — сказав на брифінгу високопоставлений представник Міністерства оборони.

За словами чиновника, це непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не піддавалася загрозі з боку НАТО і вже точно не з боку України.

Це ескалація, тому що потенційно задіюються сили, які в разі прорахунку можуть зробити ситуацію набагато більш небезпечною, наголосив чиновник.

"Ми як і раніше впевнені у своїй здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, у тому числі у сфері стратегічного стримування", — заявив він чиновник.

Нагадаємо, 27 лютого близько 15 години президент РФ Володимир Путін наказав Міністру оборони і начальнику Генштабу перевести сили стримування в особливий режим несення бойового чергування. Під силами стримування маються на увазі ядерні сили.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що якщо знищити всю українську армію ядерними ударами, європейська частина самої РФ і Білорусь на багато років стане не пристосованою для життя. Це не та ціна, яку Путін готовий заплатити:

"Якщо завдати одного удару, чекаючи, що ми зламаємося і здамося, то ж не зламаємося і не здамося".

Також Арестович сумнівається, що оточення Путіна погодиться на застосування ядерної зброї.

У Міноборони США запевняють, що немає причин сумніватися в повідомленнях про російську ядерну активність і наказ Путіна про переведення ядерної зброї країни в бойову готовність.

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