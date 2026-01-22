Віткофф анонсував візит в Київ

Спепредставник Трампа не конкретизував, коли це станеться, але натякнув, що відвідає українську столицю "незабаром".

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф скоро відвідає Київ.

Про це він заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE після Українського сніданку в Українському домі в Давосі.

На запитання журналістки, коли Віткофф відвідає Київ, він відповів коротко: "Незабаром", відмовившись від деталізації щодо конкретної дати візиту.

Крім того, під час виступу на Українському сніданку Віткофф зазначив, що після зустрічі у Москві мирні перемовини продовжаться у Абу-Дабі.

"Сьогодні ввечері їдемо до Москви. Ми не залишаємося на ніч. Прямо в Абу-Дабі. Це важливий момент, бо в Абу-Дабі будуть робочі групи", - сказав він.

Що передувало

Нагадаємо, що українська делегація провела зустріч зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом у Давосі. Основними темами переговорів стали економічний розвиток, відновлення після війни та гарантії безпеки для України.

Крім того, Віткофф заявив, що має оптимістичний настрій у зв'язку зі спробами досягти миру в українсько-російській війні і залишилося вирішити лише одне питання.

