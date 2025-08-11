Зеленський шукає собі місце за столом переговорів з Трампом і Путіним, - Reuters

Західні аналітики побоюються, що саміт на Алясці може стати катастрофою для України.

Президент України Володимир Зеленський отримав дипломатичну підтримку від Європейського Союзу та НАТО напередодні запланованого на 15 серпня саміту між лідерами США Дональдом Трампом і Росії Володимиром Путіним на Алясці. У Києві побоюються, що зустріч може відбутися без участі України, а її результати потенційно загрожуватимуть національним інтересам, пише Reuters.

Хоча представник Білого дому заявив, що Трамп не виключає участі Зеленського, наразі готується лише двосторонній формат переговорів. Напередодні російські авіаудари по Запорізькій області поранили щонайменше 12 людей, що, за словами Зеленського, підтверджує необхідність нових санкцій проти РФ.

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Фінляндії та Єврокомісії наголосили, що будь-яке мирне врегулювання повинно враховувати інтереси безпеки України та Європи. Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас підкреслила, що будь-яка угода США та Росії має включати Київ і ЄС.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що саміт стане "випробуванням" для Путіна і підкреслив, що Україна має право самостійно визначати своє геополітичне майбутнє. При цьому він відкинув можливість юридичного визнання російського контролю над окупованими українськими територіями.

На тлі напруженості звучать різкі заяви з Москви — Дмитро Медведєв та Марія Захарова у неділю виступили з образливими коментарями на адресу Європи та України, а прокремлівські коментатори прогнозують спроби закріпити контроль Росії над додатковими територіями.

Західні експерти застерігають: можливе домовлене рішення між Трампом і Путіним без України може стати катастрофою для Києва та його союзників.

"Те, що ми побачимо з Аляски, майже напевно стане катастрофою для України та Європи", — попередив професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса Філліпс П. О’Браєн.

Український аналітик Володимир Фесенко підкреслив: "Спільна позиція з європейцями — це наш головний ресурс".

Саміт на Алясці - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня на Алясці запланована зустріч президента США Дональда Трампа та правителя Росії Володимира Путіна. Це буде їхній перший офіційний саміт після повернення Трампа до Білого дому. Переговори оголошені як двосторонні, без участі України чи ЄС, що викликало занепокоєння в Києві та європейських столицях.

Трамп заявив, що потенційна мирна угода щодо війни в Україні може включати "певний обмін територіями на благо обох сторін". Кремль наполягає, що умови для особистої зустрічі Путіна із Зеленським "ще далекі від виконання".

