В обох лідерів є підстави вітати вибір місця проведення.

Коли президент США Дональд Трамп оголосив Аляску місцем проведення саміту з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, найбільше цьому зрадів республіканський губернатор цього великого штату Майк Данліві, пише The Times.

"Аляска - найстратегічніше місце у світі: вона розташована на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі і Тихим океаном на півдні. Лише дві милі відокремлюють Росію від Аляски - жодне інше місце не грає такої важливої ролі в нашій національній обороні, енергетичній безпеці та арктичному лідерстві", - заявив тоді Данліві.

У матеріалі йдеться про те, що, на відміну від інших обговорюваних варіантів місця зустрічі, саміт на американській території дає Путіну ще одну важливу перевагу: він не ризикує бути заарештованим за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом, оскільки США не визнають юрисдикції цього органу в Гаазі.

Крім того, згадується і той факт, що колись Аляска була російською землею - або, принаймні, "крихким форпостом Російської імперії".

ЗМІ пише, що, оскільки на майбутньому саміті, найімовірніше, обговорюватимуть "обмін територіями" між Москвою і Києвом, Путін матиме привід згадати рішення свого далекого попередника, імператора Олександра II, продати Аляску Америці 1867 року за 7,2 мільйона доларів - по два центи за акр.

"З давніх часів вибір місця зустрічі імператорів, королів і полководців, що змагаються, мав величезне символічне значення. Особливо це стосувалося зустрічей президентів США і радянських, а пізніше - російських лідерів", - підкреслює журналіст Пітер Конраді.

Для Трампа важливо, що Путін їде до США, а не навпаки, незважаючи на семигодинний переліт. Як господар він також отримав привілей першим оголосити про зустріч - зрозуміло, на своїй платформі Truth Social.

Кремль незабаром підтвердив саміт, назвавши вибір Аляски "цілком логічним" і запросивши Трампа на відповідну зустріч у Росії - у Москві або, можливо, у Владивостоці. Там, на думку російської сторони, лідери зможуть обговорити економічне співробітництво в прикордонних регіонах.

Російські держЗМІ передбачувано назвали зустріч тріумфом Путіна і нібито передвісником поразки президента України Володимира Зеленського, якого виключили з тристороннього формату.

Раніше УНІАН повідомляв, що, на відміну від інформації в російських ЗМІ, США все ж розглядають можливість запрошення Зеленського на Аляску. Про це заявив один високопоставлений чиновник США.

А ось CNN заявляє, що ця двостороння зустріч на Алясці веде до повільної поразки України. Київ і європейські союзники з жахом відреагували на ранні ідеї посланника Трампа Стіва Віткоффа про те, що Україна поступиться залишками Донецької та Луганської областей в обмін на припинення вогню.

