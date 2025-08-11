Трамп і Путін, можливо, зустрінуться в найбільшому місті Аляски.

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна має відбутися вже цієї п'ятниці на Алясці. Як пише The New York Times, поки що Білий дім не підтвердив точного місця зустрічі, проте є деякі ознаки, що зустріч відбудеться в найбільшому місті Аляски - Анкориджі.

Як пише видання, Ларрі Дісброу, рієлтор, який займається короткостроковою орендою в Анкориджі, а також почесний консул Німеччини, повідомив, що орендував для цієї зустрічі шестикімнатний будинок для Секретної служби.

"Сьогодні вранці зі мною зв'язалися з Секретної служби США і запитали, чи є у мене вільні місця, і я погодився на потрібне їм вікно", - сказав Дісброу.

Він також додав, що розуміє, чому Аляска може бути привабливим місцем для такої зустрічі з історичної точки зору, однак "його це здивувало".

Водночас Сюзанна ЛаФранс, мер Анкоріджа, заявила в інтерв'ю в суботу, що не отримала жодної інформації про те, чи прийме її місто зустріч Трампа і Путіна.

"Приймати лідерів тут, на Алясці, - звичайна справа для нас", - сказала ЛаФранс. "Служити місцем дипломатії - частина нашої історії, оскільки ми знаходимося на перехресті світу".

Видання нагадує, що з моменту свого вступу на посаду в 2017 році Трамп відвідав Аляску щонайменше п'ять разів, в основному зупиняючись на Об'єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі. Зустріч із Путіним стане першим офіційним візитом пана Трампа до цього штату з початку його другого терміну.

Експерти вважають, що місце проведення саміту обрано через його стратегічне значення і близькість до російських кордонів. Аляска також є територією США, яка не підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, що дозволяє уникнути ризику арешту Путіна.

Наразі участь президента України Володимира Зеленського в саміті не підтверджена, хоча деякі ЗМІ повідомляли, що український президент може приїхати на Аляску.

Також раніше повідомлялося, що європейські лідери хочуть провести з Трампом переговори, перш ніж він зустрінеться з Путіним.

